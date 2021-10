Basket

Basket, Serie A: Highlights: Germani Brescia-Bertram Derthona Basket Tortona 77-79

La Bertram Derthona Basket Tortona festeggia il primo successo della sua storia in Serie A passando in trasferta a Brescia 79-77 grazie a una tripla glaciale di Mike Daum a una cinquantina di secondi dalla sirena. Daum è l'MVP con 16 punti e 10 rimbalzi, per la Germani non servono i 21 di Amedeo Della Valle.

00:05:12, un' ora fa