Basket

Basket, Serie A , highlights: GeVi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro 84-85 OT

BASKET, SERIE A - Dopo 10 anni la VL Pesaro ritrova i Playoff e lo fa con una vittoria thrilling, in overtime, sul parquet del PalaBarbuto. Fondamentali i 20 punti con 9 rimbalzi di Tyrique Jones ma anche in 17, a testa, della coppia Moretti-Sanford. Alla GeVi Napoli non basta la doppia-doppia di Arturas Gudaitis (14 con 11 rimbalzi), ma l'anno prossimo sarà comunque Serie A.

00:05:49, 40 minuti fa