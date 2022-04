Basket

Basket, Serie A: Highlights: Happy Casa Brindisi-Allianz Trieste 96-87

La Happy Casa Brindisi interrompe una striscia di cinque ko consecutivi superando l'Allianz Trieste per 96-87, spinta dai 19 punti di D'Angelo Harrison e dai 18 di Lucio Redivo. Per Trieste, che vede spezzata una serie di tre vittorie in fila, non servono i 22 di Corey Davis e i 16 di Andrejs Grazulis.

00:06:18, 2 ore fa