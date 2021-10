Basket

Basket, Serie A: Highlights: Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari 89-80

La Happy Casa Brindisi si aggiudica il remake dei quarti delle Final Eight di Supercoppa battendo per la seconda volta nel giro di tre settimane il Banco di Sardegna Sassari per 89-80. Serata magica per Raphael Gaspardo, autore di 29 punti (4/4 da due, 7/8 da tre), suo massimo in carriera.

00:05:02, 36 minuti fa