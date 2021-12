Basket

Basket, Serie A , highlights: Milano-Brescia 76-62

BASKET, SERIE A - 11° successo di fila per l'AX Armani Exchange Milano, con coach Messina che tocca quota 399 vittorie in campionato. La Germani Brescia oppone ardua resistenza, ma deve inchinarsi a Giampaolo Ricci, autentico mattatore nel 4° quarto con 12 punti. Bene anche Nicolò Melli (14 rimbalzi). A Brescia non bastano i 17 punti di Amedeo Della Valle.

00:05:29, 38 minuti fa