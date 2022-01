Basket

Basket Serie A, highlights: Milano-Fortitudo Bologna 74-64

BASKET, SERIE A - Massimo risultato col minimo sforzo, o quasi, per l'AX Armani Exchange Milano che supera 74-64 la Fortitudo Kigili Bologna nella 18esima giornata di Serie A e aggancia in vetta alla classifica a 28 punti la Segafredo Virtus, seppur con una gara in meno.

00:05:42, 40 minuti fa