BASKET, SERIE A - Non c'è praticamente storia al Mediolanum Forum, perché l'AX Armani Exchange Milano stravince anche contro Treviso e centra il 9° successo consecutivo in campionato, restando a punteggio pieno al comando della classifica. 15 punti per Shavon Shields, 13 per Pippo Ricci e 11 (in 11') per Luigi Datome. Alla NutriBullet non basta Henry Sims (16+11 rimbalzi).

