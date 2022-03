Basket

Basket, Serie A, highlights: Milano-Trieste 102-84

BASKET, SERIE A - 5° successo consecutivo per l'AX Armani Exchange Milano, che travolge l'Allianz Pallacanestro Trieste con una ripresa sontuosa e un grande show balistico. 64% da due e 52% da tre, col rientro sul parquet di Shavon Shields (16 punti). MVP un Kaleb Tarczewski da 20 punti e 10 rimbalzi. 4° k.o. di fila per l'Allianz, a cui non bastano i 14 con 5 assist di Corey Davis.

00:07:20, 17 minuti fa