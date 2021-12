Basket

Basket Serie A, highlights: Napoli-Cremona 91-88

BASKET, SERIE A - La sosta per la Nazionale non ferma il momento magico della Gevi Napoli che supera la Vanoli Cremona 91-88 nella decima giornata di Serie A e centra il quarto successo in fila, il quinto in sei gare che permette alla formazione partenopea di issarsi a 12, nel gruppo al terzo posto, e di continuare a sognare le Final Eight di Coppa Italia.

