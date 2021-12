Basket

Basket Serie A, highlights: Napoli-Trento 72-81

BASKET, SERIE A - La sfida con in palio il terzo posto è dell'Aquila Trento che sbanca il PalaBarbuto piegando Napoli, reduce da cinque successi in fila. Per la Gevi pesa l'assenza di Rich, Dolomiti Energia al comando della sfida dall'inizio alla fine.

00:05:06, 35 minuti fa