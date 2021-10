Basket

Basket Serie A, highlights: Napoli-Treviso 82-70

BASKET, SERIE A - Prima vittoria stagionale per la Gevi Napoli che sul parquet amico del PalaBarbuto ferma la corsa della Nutribullet Treviso, cui non bastano i 23 punti di Bortolani. Per i partenopei ci sono i 14 di Rich e i 13 di Parks.

00:05:14, un' ora fa