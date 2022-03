Basket

Basket Serie A, highlights: Napoli-Varese 74-82

BASKET, SERIE A - Varese espugna così il PalaBarbuto, centrando il 7° successo nelle ultime 8 di LBA e confermandosi la squadra più in forma, assieme alla Germani Brescia dei record. 4° k.o. in fila per la GeVi Napoli di coach Sacripanti, ora invischiata nella lotta salvezza.

00:04:50, 2 ore fa