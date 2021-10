Basket

Basket Serie A, highlights: Napoli-Virtus Bologna 92-89

BASKET, SERIE A - Dopo 8 vittorie consecutive tra Supercoppa, campionato e Eurocup, arriva il primo stop per la Segafredo Virtus Bologna che perde 92-89 al PalaBarbuto contro la Gevi Napoli nell'anticipo di mezzogiorno della 5a giornata. Un pranzo indigesto all'ombra del Vesuvio per la banda di Sergio Scariolo che resta ferma a 8 punti in classifica lasciando sola in vetta a 10 l'Olimpia.

00:05:53, 37 minuti fa