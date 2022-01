Basket

Basket, Serie A: Highlights: Openjobmetis Varese-Dolomiti Energia Trentino 90-89

La Openjobmetis Varese batte la Dolomiti Energia Trentino per la seconda volta in tre giorni e torna a respirare in classifica risalendo a 6-10. Decisivo ancora Marcus Keene (23 punti con 6/14 dall'arco), protagonista dei tiri liberi del sorpasso a due secondi dalla sirena dopo un fallo molto discutibile.

00:06:44, un' ora fa