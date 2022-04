Basket

Basket, Serie A: Highlights: Openjobmetis Varese-Nutribullet Treviso 80-89

La Nutribullet Treviso espugna Masnago e centra una vittoria importantissima in chiave salvezza per 89-80 con un parzialone di 24-13 nel periodo finale. Giordano Bortolani segna 23 punti, pareggiando il suo career-high in Serie A, Dewayne Russell ne aggiunge 17 e Henry Sims mette a referto una doppia-doppia da 15 punti e 12 rimbalzi.

00:07:18, un' ora fa