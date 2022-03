Basket

Basket Serie A, highlights: Pesaro-Brescia 83-88

BASKET, SERIE A - La Germani Brescia non si ferma più e centra la 12esima vittoria di fila sbancando la Vitrifrigo Arena: 88-83 sulla Carpegna Prosciutto Pesaro in rimonta da -16 e successo numero 16 in stagione per 32 punti, validi per un terzo porto assolutamente blindato.

00:08:10, un' ora fa