Basket

Basket, Serie A, highlights: Pesaro-Sassari 75-73

BASKET, SERIE A - Grande vittoria in rimonta per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che supera 75-73 il Banco di Sardegna Sassari e ora sogna un posto nei Playoff. Carlos Delfino mattatore di serata, con 18 punti, 8 recuperi e 8 assist, ma fondamentale anche Davide Moretti (14 punti nel 4° quarto). Alla Dinamo non basta un sontuoso Miro Bilan (25+11 rimbalzi).

00:07:42, un' ora fa