Basket, Serie A, highlights: Pesaro-Trentino 75-79

BASKET, SERIE A - La Dolomiti Energia Trentino espugna la Vitrifrigo Arena, costringendo i padroni di casa al 4° k.o. di fila in campionato. Alla Carpegna Prosciutto non basta l'eterna classe di Carlos Delfino (24 punti con 6 triple). MVP Diego Flaccadori (18), decisivo nel finale col 4/4 dalla lunetta, ma grandi prova anche per Jordan Caroline e Toto Forray. Espulso Jonathan Williams.

00:05:36, un' ora fa