Basket, Serie A, highlights: Pesaro-Venezia 75-85

BASKET, SERIE A - 7° successo di fila per l'Umana Reyer Venezia, che espugna 85-75 il parquet della Carpegna Prosciutto Pesaro. Trascinata dai 22 punti di Mitchell Watt e dal grande impatto del rientrate Jordan Theodore (20, di cui 12 nel 2° quarto), la Reyer tiene vivo il sogno del 4° posto in classifica. La VL paga invece il 6/25 da tre punti di squadra, ma rimane in lotta per i Playoff.

00:05:07, 14 minuti fa