Basket, Serie A, highlights: Reggio Emilia-Brindisi 72-56

BASKET, SERIE A - Grande vittoria della Unahotels Reggio Emilia, che infligge all'Happy Casa Brindisi il 4° k.o. consecutivo in campionato. Trascinata dai punti di Osvaldas Olisevicius (16) e dalla regia di Andrea Cinciarini (10 assist), la squadra di coach Caja sale a quota 10 punti in classifica, facendo un bel passo in avanti verso le Final Eight di Coppa Italia 2022.

00:05:28, 44 minuti fa