Basket

Basket Serie A, highlights: Reggio Emilia-Milano 59-89

BASKET, SERIE A - L'AX Armani Exchange Milano batte nettamente 89-59 la Unahotels Reggio Emilia in gara 3, chiude 3-0 la serie e vola in semifinale dove sfiderà una tra Brescia e Sassari, attualmente sull'1-1. Sugli scudi Bentil, 16 punti, Hall con 13 e Biligha con 12, mentre per Reggio ci sono i 12 di Strautins e Larson in un match in archivio già nel primo periodo.

00:05:44, un' ora fa