Basket Serie A, highlights: Reggio Emilia-Napoli 102-90

BASKET, SERIE A - Secondo successo in fila per la Unahotels Reggio Emilia che piega anche la Gevi Napoli e resta imbattuta. La formazione di Attilio Caja festeggia il buon esordio casalingo mentre la squadra di Pino Sacripanti resta ferma a zero.

00:05:17, un' ora fa