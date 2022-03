Basket

Basket, Serie A: Highlights: Reggio Emilia-Pesaro 86-77

La UnaHotels Reggio Emilia si rilancia in zona playoff riportando il proprio record in parità (10-10) grazie al successo per 86-77 sulla Carpegna Prosciutto Pesaro (7-13), che resta invece inchiodata in terzultima piazza. Andrea Cinciarini è MVP con 18 punti e 13 assist, Justin Johnson ne aggiunge 20 (season-high) con 11 rimbalzi.

