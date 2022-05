Basket

Basket Serie A, highlights: Sassari-Brescia 98-68

BASKET, SERIE A - Il Banco di Sardegna Sassari si porta in vantaggio per 2-1 nella serie dei quarti di finale sulla Germani Brescia grazie alla netta vittoria per 98-68 in gara-3. La squadra di coach Piero Bucchi allunga nel secondo periodo e spacca la partita con un parzialone di 15-0 al rientro dagli spogliatoi. Amedeo Della Valle abbandona dopo 5' per un infortunio alla spalla.

00:06:09, 20/05/2022 A 21:11