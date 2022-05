Basket

Basket Serie A, highlights: Sassari-Brescia 98-95

BASKET, SERIE A - Nonostante le premesse, con gli infortuni di Della Valle e Gabriel per Brescia e il vantaggio per 2-1 di Sassari nella serie, gara 4 non è una partita, è un partitone, vinta 98-95 dal Banco di Sardegna di Piero Bucchi sulla Germani di Alessandro Magro, che chiude 3-1 e vola in semifinale dove sabato prossimo giocherà gara 1 di semifinale al Forum contro Milano.

00:06:55, 21 minuti fa