Basket Serie A, highlights: Sassari-Venezia 63-66

BASKET, SERIE A - La 27esima giornata di Serie A, tutta nel sabato che precede la Pasqua, si apre col successo esterno dell'Umana Reyer Venezia sul campo del Banco di Sardegna Sassari per 66-63 nell'anticipo di mezzogiorno. Quinta vittoria in fila, ottava nelle ultime nove per la formazione di Walter De Raffaele che sale a 30 punti, al quarto posto solitario.

00:05:54, un' ora fa