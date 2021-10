Basket

Basket Serie A, highlights: Trento-Cremona 84-68

BASKET, SERIE A - Prima vittoria in campionato per la Dolomiti Energia Trentino che supera 84-68 la Vanoli Cremona nell'anticipo che apre la terza giornata di Serie A. Pur senza Bradford, l'Aquila risponde colpo su colpo per tre quarti, poi nell'ultimo periodo scava il solco decisivo grazie soprattutto a 12 dei 21 punti conclusivi di Cameron Reynolds, ancora una volta go-to-guy dei bianconeri.

00:05:20, 28 minuti fa