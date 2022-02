Basket

Basket Serie A, highlights: Trento-Milano 73-79

BASKET, SERIE A - Dopo due sconfitte di fila in trasferta a Trieste e Pesaro, e il ko di giovedì in casa col Fenerbahce in Eurolega, l'AX Armani Exchange Milano si impone 79-73 alla BLM Group Arena contro la Dolomiti Energia Trentino nel match che apre la 19esima giornata di Serie A e torna capolista solitaria con 30 punti.

00:06:06, 14 minuti fa