Basket Serie A, highlights: Trento-Pesaro 82-83

BASKET, SERIE A - Colpo esterno della Carpegna Prosciutto Pesaro che vince 83-82 in casa della Dolomiti Energia Trentino, festeggia la matematica salvezza e resta in corsa per un posto nei playoff. Decisiva la tripla di Lamba negli ultimi 5 secondi, il migliore è Moretti con 17 punti; a Trento non bastano i 19 punti di Reynolds e i 16 di Flaccadori.

00:06:18, un' ora fa