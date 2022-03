Basket

Basket, Serie A, highlights: Trento-Trieste 75-74

BASKET, SERIE A - Dopo quasi 3 mesi, la Dolomiti Energia Trentino riassapora il gusto della vittoria, regolando in rimonta (75-74) l'Allianz Pallacanestro Trieste. Nel successo dell'Aquila spiccano i 23 punti di Diego Flaccadori e il 20/29 a cronometro fermo per la squadra di coach Molin. Agli alabardati non bastano Adrian Banks (22) e il grande ultimo quarto di Corey Davis.

00:06:32, 21 minuti fa