Basket Serie A, highlights: Trento-Varese 84-90

BASKET, SERIE A - E' vincente la prima della "nuova" Openjobmetis Varese, senza Alessandro Gentile e con Johan Roijakkers finalmente in panchina. I biancorossi passano alla BLM Group Arena dove superano 90-84 la Dolomiti Energia Trentino, con poche energie dopo la gara di mercoledì in Eurocup persa in casa con Andorra, nel recupero della 13esima giornata di Serie A.

00:07:15, un' ora fa