Basket Serie A, highlights: Trento-Virtus Bologna 88-102

La Virtus Segafredo Bologna non scherza, anzi: pochi giorni dopo la conquista della Supercoppa Discovery Plus, la squadra di Sergio Scariolo bagna l'esordio in campionato vincendo e divertendo 102-88 alla BLM Group Arena contro la Dolomiti Energia Trentino nel posticipo della 1a giornata e risponde all'Olimpia Milano, vincente sabato sera a Napoli.

00:06:08, 39 minuti fa