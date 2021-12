Basket

Basket, Serie A, highlights: Treviso-Brescia 69-94

BASKET, SERIE A - La Germani Brescia conquista il 2° successo in trasferta, espugnando il parquet della NutriBullet Treviso grazie a un Amedeo Della Valle on-fire. Per la guardia della Germani nuovo career-high (34 punti) e tantissime giocate fondamentali, utili a lanciare Brescia al 94-69. 14 punti, a testa, anche per la coppia Burns-Mitrou Long.

00:05:49, un' ora fa