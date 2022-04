Basket

Basket Serie A, highlights: Treviso-Brindisi 96-90

BASKET, SERIE A - Vittoria pesantissima per la Nutribullet Treviso nel posticipo della 27esima giornata di Serie A: 96-90 contro la Happy Casa Brindisi degli ex Benetton Vitucci, Gentile, Zanelli e Gaspardo, e aggancio in classifica a quota 22, a +2 su Napoli e a +4 sulla Fortitudo Bologna penultima.

00:06:48, un' ora fa