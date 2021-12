Basket

Basket, Serie A, highlights: Treviso-Pesaro 63-73

BASKET, SERIE A - 3° successo di fila per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che espugna il parquet della NutriBullet Treviso nell'anticipo dell'11° turno. Trascinata da Tyrique Jones (11+15 rimbalzi) e da un Simone Zanotti formato MVP (18), la squadra di coach Luca Banchi non dà scampo agli avversari. A Treviso non bastano i 16 di Nicola Akele. Serata storta per DeWayne Russell (0/10 dal campo).

00:05:08, 38 minuti fa