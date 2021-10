Basket

Basket Serie A, highlights: Treviso-Sassari 64-71

BASKET, SERIE A - Il PalaVerde accoglie al meglio un grande ex come David Logan e lui ripaga con una prova chirurgica da 22 punti con 5 triple, compresa quella che regala il successo al Banco di Sardegna per 71-64 contro la Nutribullet Treviso nell'anticipo di mezzogiorno della quarta giornata di Serie A.

00:05:18, un' ora fa