Basket Serie A, highlights: Treviso-Varese 96-78

BASKET, SERIE A - La sesta giornata di Serie A si chiude con il successo casalingo della Nutribullet Treviso per 96-78 contro un'Openjobmetis ridotta ai minimi termini. Per la formazione di Max Menetti è il primo successo casalingo in A contro i biancorossi ed è la seconda vittoria di fila che permette ai veneti di salire al terzo posto con 8 punti assieme a Trieste e Virtus Bologna.

00:05:43, 39 minuti fa