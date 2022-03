Basket

Basket, Serie A, highlights: Trieste-Fortitudo Bologna 77-85

BASKET, SERIE A - Vittoria importantissima, nella corsa salvezza, per la Fortitudo Kigili Bologna. Trascinata da Branden Frazier (18 punti) e dai soliti Aradori-Benzing (17 a testa), l'Aquila espugna l'Allianz Dome-Pala Rubini e allunga a +2 sull'ultima in classifica, la Vanoli Cremona. Per Trieste 5° k.o. consecutivo in campionato e fischi del proprio pubblico.

00:07:08, un' ora fa