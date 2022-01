Basket

Basket Serie A, highlights: Trieste-Pesaro 89-78

BASKET, SERIE A - Terza vittoria nelle ultime quattro gare per l'Allianz Trieste che conferma il proprio terzo posto in classifica in virtù del successo sulla Carpegna Prosciutto Pesaro, al secondo ko consecutivo. Spicca Delia con 15 punti.

