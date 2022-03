Basket

Basket Serie A, highlights: Trieste-Sassari 75-89

BASKET, SERIE A - Secondo successo esterno in quattro giorni per il Banco di Sardegna Sassari che, dopo il colpo a Trento, fa il bis in casa dell'Allianz Trieste per 89-75 nel recupero della 19esima giornata di Serie A.

00:06:11, un' ora fa