Basket, Serie A, highlights: Trieste-Virtus Bologna 81-92

BASKET, SERIE A - 10° successo consecutivo in campionato per la Virtus Segafredo Bologna. La squadra allenata da coach Scariolo supera infatti 92-81 l'Allianz Pallacanestro Trieste, grazie alla doppia-doppia di Mouhammadou Jaiteh (18 punti e 10 rimbalzi) ma anche alla mano chirurgica di Kyle Weems (16). A Trieste non bastano Adrian Banks (27) e Andrejs Grazulis (18) per evitare il 7° k.o. di fila.

00:07:42, 43 minuti fa