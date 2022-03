Basket

Basket, Serie A: Highlights: Umana Reyer Venezia-Bertram Derthona Tortona 69-61

L'Umana Reyer Venezia in fila la quarta vittoria nelle ultime cinque gare e risale in zona playoff portandosi a un solo successo di distanza dalla stessa Tortona. Jeff Brooks gioca la sua miglior partita stagionale realizzando 16 punti, Jordan Theodore sfodera 10 assist, e Mitchell Watt martella con 12. Per Tortona non servono i 22 di JP Macura, esploso nel quarto periodo.

00:05:43, 27 minuti fa