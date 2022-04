Basket

Basket, Serie A: Highlights: Umana Reyer Venezia-Nutribullet Treviso 78-68

L'Umana Reyer Venezia consolida la quarta posizione in classifica aggiudicandosi il derby veneto contro la Nutribullet Treviso con il punteggio di 78-68. Prestazione mostruosa di Jeff Brooks, autore di 25 punti con 10 rimbalzi per 40 complessivo di valutazione. A Treviso non bastano i 14 con 4 assist di DeWayne Russell.

00:05:43, 2 ore fa