Basket, Serie A: Highlights: UnaHotels Reggio Emilia-Allianz Pall. Trieste 103-109 2OT

L'Allianz Trieste spezza una lunga striscia negativa grazie a una vittoria corsara in doppio overtime per 109-103 sulla UnaHotels Reggio Emilia. Prestazione straordinaria di Adrian Banks, autore di 36 punti con 11 rimbalzi e 6 assist per un pazzesco 51 di valutazione.

00:07:24, un' ora fa