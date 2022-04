Basket

Basket, Serie A: Highlights: UnaHotels Reggio Emilia-AX Armani Exchange Milano 63-67

L'AX Armani Exchange Milano si aggiudica l'anticipo del sabato sera passando sul parquet della Unipol Arena per 67-63 sulla UnaHotels Reggio Emilia. Coach Ettore Messina ritrova Gigi Datome ma utilizza rotazioni molto ampie per risparmiare energie in vista della doppia sfida della prossima settimana a Istanbul. Troy Daniels è man of the match con 14 punti.

00:05:45, 26 minuti fa