Basket, Serie A: Highlights: UnaHotels Reggio Emilia-Bertram Derthona Tortona 84-89

La Bertram Derthona Tortona si aggiudica uno scontro diretto di enorme importanza nella corsa alla Final Eight di Coppa Italia e sale al settimo posto in classifica con un record di 7-6. Chris Wright segna 20 punti nella serata del grande ex, seguito dai 17 di Jamarr Sanders.

00:06:37, 21 minuti fa