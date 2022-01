Basket

Basket, Serie A: Highlights: Vanoli Basket Cremona-Allianz Pallacanestro Trieste 75-80

L'Allianz Trieste passa al PalaRadi domando la Vanoli Cremona 80-75 nonostante le assenze di Banks e Fernandez e stacca il pass per le Final Eight di Coppa Italia. Decisivi Corey Davis (22 punti) e il grande ex, Fabio Mian (15). A Cremona non bastano i 22 di Jalen Harris e i 12 di Andrea Pecchia.

00:06:54, un' ora fa