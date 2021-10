Basket

Basket, Serie A: Highlights: Vanoli Basket Cremona-Fortitudo Kigili Bologna 94-78

La Vanoli Cremona festeggia con un successo l'esordio casalingo al PalaRadi superando la Fortitudo Kigili Bologna 94-78. David Cournooh guida la squadra di coach Paolo Galbiati con 18 punti, seguito dai 13 di Jalen Harris. Per la Fortitudo, ancora a quota 0 in classifica, non servono i 13 di Pietro Aradori e dell'ex, Malachi Richardson.

00:05:17, 35 minuti fa