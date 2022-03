Basket

Basket, Serie A, highlights: Varese-Cremona 90-78

BASKET, SERIE A - Non si ferma più la Openjobmetis Varese di coach Roijakkers, che infila il 5° successo nelle ultime 6 partite rifilando un 90-78 alla Vanoli Cremona. 21 punti (con 4/5 da tre) per Andriu Woldetensae, 19 per Paulius Sorokas e 22 assist di squadra. La Vanoli è così ultima in solitaria, perché non le bastano i 18 a testa della coppia Dime-Harris.

00:05:47, un' ora fa