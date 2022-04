Basket

Basket, Serie A, highlights: Varese-Trieste 76-92

BASKET, SERIE A - 2° k.o. di fila per la Openjobmetis Varese, che cade anche in casa contro una coriacea Allianz Pallacanestro Trieste. La squadra di coach Ciani viene trascinata dal miglior Sagaba Konate dell'anno, autore di una doppia-doppia (17+10 rimbalzi) e dal solito Adrian Banks. A Varese non bastano i 21 punti di Marcus Keene e un ottimo Matteo Librizzi, al suo career-high (13).

00:04:27, 26 minuti fa